شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاستخبارات السعودي يكشف تقاصيل مروعة للمؤامرات الايرانية في المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في حديث خاص لـ “سكاي نيوز عربية”، قال رئيس الاستخبارات السعودي السابق تركي الفيصل: “هناك من يريد أن يستغل بعض المشاكل التي تواجه منطقتنا، إن كان ذلك في شمال أفريقيا، ليبيا، الجزيرة العربية، اليمن، أو عند جيراننا في الشمال، سوريا والعراق ولبنان”.

وأضاف: “إيران تلعب دورا مخربا وهداما وسلبيا جدا، بتحفيزها وإثارتها للفوارق المذهبية، بل حتى أنهم في بعض الأحيان يركزون على الفوارق العرقية، بين فرس وعرب وأكراد وأذريين وغيرهم من المكونات لمجتمعات دول المنطقة، ومن ضمنها إيران نفسها”.

وتابع:” القيادة الإيرانية تلعب دور المحرّض على المشاكل عندنا في المنطقة”.