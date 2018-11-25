شكرا لقرائتكم خبر عن هـــــــام .. للمغتربين اليمنيين : دولة خليجية تتخذ قراراً مهماً وغيرمسبوق بشأن الحصول على اقامة طويلة الأمد واسعار التأشيرات (تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً يمنح تأشيرات طويلة الأمد لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، وفق ضوابط تستهدف منح هذا النوع من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين الكبار والطلاب المتفوقين والباحثين المميزين. وتتلخص بنود القرار الصادر بدولة الإمارات: - تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل #مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار). - تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار). - تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار). - تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للطلاب وأسرهم من المتفوقين بالثانوية العامة و #الجامعات داخل الإمارات وخارجها بدرجة امتياز. - تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن.

شكرا لقرائتكم خبر عن هـــــــام .. للمغتربين اليمنيين : دولة خليجية تتخذ قراراً مهماً وغيرمسبوق بشأن الحصول على اقامة طويلة الأمد واسعار التأشيرات (تفاصيل) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .