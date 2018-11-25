شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. اسرى حوثيون في قبضة العمالقة بالحديدة يدلون بهذه العبارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشاد عشرات الأسرى من الحوثيين الذين تم أسرهم في كليو16 شرق مدينة الحديدة من قبل الوية العمالقة عن ارتياحهم الشديد لما يلاقوا من حسن المعاملة عند ألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربي.

وقال الأسرى أنهم يشعرون بارتياح شديد وسعادة بالغالة وطمئنينة لما وجدوا من كرم وحسن معاملة من قبل ألوية العمالقة، مؤكدين بالوقت نفسه أنها لا توجد هناك أي تقصيرات تجاههم من أكل وشرب وراحة تقدمها لهم ألوية العمالقة.

وتأتي هذه المعاملة الحسنة التي تقوم بها ألوية العمالقة في اطار احترامها لما تمليه عليها القوانين الدولية والشرائع السماوية والأخلاق الإنسانية والتي تكفل حق الأسير بحسن المعاملة وتوفير له كل متطلابته.