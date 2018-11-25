شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف.. أين دفن الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومن حضر الدفن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر صحفي عن المكان الذي دفن فيه جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد مقتله على يد الحوثيين في الرابع من ديسمبر 2017م

وقال المصدر إن جثة الرئيس السابق صالح دفنت في مقبرة خلف المستشفى العسكري بحضور رئيس البرلمان يحيى الراعي وآخرين بعد أن رفض نجله أحمد دفنه في حصن عفاش بمسقط رأسه سنحان في صنعاء .

وقال إن أحمد أصر على دفن جثمان والده في جامع الصالح جنوب صنعاء الأمر الذي رفضه الحوثيون .