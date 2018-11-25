شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات جبهة دمت المشتعلة وحصيلة المواجهات حتى الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر عسكري يمني في محافظة الضالع جنوبي البلاد، بأن مدفعية القوات الحكومية استهدفت مساء اليوم الجمعة، تجمعا للقوات الحوثية بمحيط كولة الزقري غربي مدينة دمت. وذكر المصدر لـ “الحالمة أونلاين” أن اشتباكات ضارية تدور في الأثناء، بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي في سايلة الأثلة وجبال مطلة على المعرش محاذية لجبل كنه من جهة الغرب لمدينة دمت. ولفت إلى أن مسلحي الحوثي حاولوا التسلل إلى مواقع بالقرب من مواقع القوات الحكومية، في ذات المناطق لكنهم فشلوا وتراجعوا مخلفين قتلى وجرحى في صفوفهم. وأشار إلى أن الهجوم بدأ قبل نحو 3 ساعات، من لحظة كتابة الخبر، عندما نفَذت قوة جماعة الحوثي، دفعت بمجموعات الإخلاء التابعة لها كتعزيز، ما دفع بمقاتلي القوات الحكومية من اللواء الرابع بالتصدي لها.. مضيفا أن منتسبو اللواء الرابع احتياط، يمشطون في الأثناء كل التباب المحيطة بالمعرش والأثلة وكولة الزقري. وكان المصدر العسكري ذاته، أفاد الليلة الماضي لـ “الحالمة أونلاين” بسقوط عربة عسكرية (طقم عسكري) تابع للحوثيين إثر استهدافه في إحدى المرتفعات وهو في طريقه لتعزيز الحوثيين باتجاه المعرش، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين كانو على متنه. وقال المصدر إن القوات الحكومية تمكنت من كسر هجوم للحوثيين، استمر لأكثر من 3 ساعات، وباستخدام أسلحة متوسطة وثقيلة، على جبل الحريوة وتباب محيطة به غرب مدينة دمت. واندلعت المواجهات في محيط المدينة منذ الأسبوع المنصرم بعد إعلان الألوية العسكرية التابعة للحكومة اليمنية في جبهة مريس، شمالي الضالع، عن عملية عسكرية للسيطرة على المدينة.