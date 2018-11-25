شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم.. المليشيات تضع عشرة شروط تعجيزية وهذه تفاصيلها "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرضت مليشيات الإرهاب الحوثية 10 شروط تعجيزية تثبت تجردها من كل القيم والمعاني الإنسانية على النازحين القادمين من الحديدة إلى صنعاء للحصول على فتات الإغاثة التي تحصرها في أتباعها والموالين لها، وهي تعلم جيداً أن هؤلاء النازحين قد فروا من المحافظة تاركين منازلهم ومتعلقاتهم بسبب المعارك التي فرضتها عليهم.

الشروط التي وزعتها أمام بوابة مدرسة أبو بكر في صنعاء للنازحين من محافظة الحديدة -كما توضح الصورة- مضامينها تعجيزية في مسعى لحرمان النازحين من الحصول على الإغاثات ولمزيد من إذلال هؤلاء المساكين الفارين من جحيم حروب هذه المليشيا الإجرامية التي نهبت قوت الشعب وحتى ما يصله من مساعدات.