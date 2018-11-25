شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تعلنها للعالم مدوية هذا هو شرطنا الاخير والنهائي للتفاوض مع الحـوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت الحكومة الشرعية اليمنية عن شرطها النهائي والاخير للمشاركة في المفاوضات المزمع اقامتها مع ميليشيا الحوثي في السويد.

وقال سمير الشيباني وهو نائب وزير حقوق الانسان في اليمن ان وفد المفاوضات الخاص بالحكومة الشرعية لن يذهب الى السويد الا بعد وصول وفد ميليشيا الحوثي الى هناك.

واشار الشيباني ان جولات سابقة من التفاوض الحوثية تثبت عدم جدية الميليشيا في المشاركة في هذه المفاوضات.

وعلق السفير السابق "عبدالوهاب طواف" على هذه المفاوضات موضحا ان ميليشيا الحوثي تريد اخراج جرحى من حزب الله من اليمن الى دول اخرى .

وقال طواف ان ماتقوم به ميليشيا الحوثي تقوم بعمليات تكتيكية لا اكثر .