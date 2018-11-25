شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حراس الجمهورية تفاجئ الجميع وتسلم خزانات مجمع إخوان ثابت بالحديدة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلمت الشرطة العسكرية التابعة للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية، 6 خزنات لمجموعة إخوان ثابت التجارية تم العثور عليها داخل المصانع التابعة للمجموعة بمدينة الحديدة.

الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أوضح أن قيادة الشرطة العسكرية سلمت اليوم الخزنات لمندوبين من قبل إدارة مجموعة إخوان ثابت، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار واجبها الوطني في تأمين الممتلكات العامة والخاصة في الشوارع والأحياء السكنية المحررة مؤخرا داخل مدينة الحديدة.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية قصفت بقذائف الهاون مجمع إخوان ثابت الصناعي صباح الجمعة قبل الماضية وتسببت باشتعال النيران بشكل كثيف في معظم مرافق ومنشآت المجمع.