شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتحول الجنوب إلى (الرجل المريض)؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفنن الجنوبيون في أن يكونوا أدوات تدار بالكنترول ويعملون على تمزيق الجنوب، حيث عمدت القوى الخارجية على استخدام الجنوبيين للعمل على تقطيع القضية الجنوبية مقابل مصالحها الشرعية .

وتخوف الدكتور عبدالرحمن الوالي رئيس البرلمان الجنوبي في تغريدة له، من أن يحذوا حذوا الدولة العثمانية ويتحول إلى (الرجل المريض)، قائلاً :”نسأل الله الا يتحول الجنوب الى (الرجل المريض) كما حصل للدولة العثمانية بداية القرن الماضي (سايكس بيكو)”.

كما تمنى الدكتور الوالي ألا يتم تمزيق الجنوب وجعله غنيمة بأيادي جنوبية تهم مصالحها فقط، حيث قال :”ونسأله الا يتم تقطيعنا وتمزيقنا (غنيمة) بأيادي جنوبية يهمها مصالحها (الشرعية) فقط”.

وأكد البرلماني الجنوبي عبدالرحمن الوالي أن استقلال الجنوب ووحدة أراضيه خطان أحمران لن يتهاونوا فيه، حيث قال :”اعلموا ان الجنوب شعب جبار لن يتهاون في اهم خطان احمران: (استقلاله ووحدة اراضيه)، اللهم فاشهد”.