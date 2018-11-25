شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل: رسميا .. أول تعليق حكومي على أنباء دفن جثمان الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" اليوم في عدن !! شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اوضح مصدر حكومي حقيقة الأنباء التي تتحدث عن دفن جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في عدن يوم غدا الاحد.

ونشرت على نطاق واسع هذه الأنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واكد المصدر ان هذه الأنباء عارية عن الصحة موضحا انها اخبار زائفة.

وقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد عناصر ميليشيا الحوثي في ديسمبر العام الماضي.

شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل: رسميا .. أول تعليق حكومي على أنباء دفن جثمان الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" اليوم في عدن !! شاهد التفاصيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .