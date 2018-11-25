شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو مؤلم ومؤثر لما حدث في صنعاء وابكى الجميع.. متى سينتهي هذا الكابوس المرعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيبت أكثر من 10 طالبات، يوم السبت، جراء سقوط سقف أحد الفصول الدراسية في احدى المدارس جنوبي صنعاء.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حالة من الذعر اصبن بها الطالبات في مدرسة أرض الجنتين في قاع القيضي جنوب العاصمة صنعاء.

وبحسب ناشطون واعلاميون فقد اصبن عشرات الطالبات ثلاث منهن في حالة خطيرة، وحرجة.

وتتجاهل وزارة التربية التي يديرها شقيق زعيم الجماعة يحيى الحوثي ترميم المدارس الحكومية، وتفقدها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء.

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