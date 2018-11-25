شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو الفوضى المرورية تخنق شوارع عدن وتزيد معاناة المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة عدن فوضى مرورية في شوارعها، في ظل غياب الاجهزة المعنية من سلطات محلية واجهزة أمنية . حيث تحولت الفوضى المررورية الى سلوك لدى الكثير من اصحاب السيارات والدراجات النارية والباصات في ظل انتشار اصحاب البسطات ومضايقتهم الشوارع . عدسة يافع نيوز تجولت في شوارع عدن وخرجت بهذا الاستطلاع عن اسباب الفوضى المرورية في شوارع المدينة .

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