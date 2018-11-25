شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : خبر صادم لليمنيين ورد قبل قليل من السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتطمت حافلة ركاب تابعة لشركة الناصر كانت في طريقها الى المملكة العربية السعودية وعلى متنها عشرات المعتمرين ببعير في الطريق السريع بمنطقة رأس عقبة عبدالله غريب بوادي حضرموت ، وبحسب المصدر فقد اصيب بعض الركاب برضوض

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