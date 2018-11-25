المليشيات تنهب مخازن كهرباء ومياه الريف بالحديدة

أفادت مصادر مطلعة وشهود عيان بنهب مليشيا الحوثي مخازن هيئة كهرباء ومياه الريف بمدينة الحديدة في سياق عمليات نهب منظم وواسع للمنشآت الحكومية والحيوية ونقلها باتجاه صنعاء.

وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي نهبت، خلال ثلاثة أيام فقط، ما حمولته 38 قاطرة كبيرة من مخازن هيئة كهرباء ومياه الريف الواقعة جوار المصلى على خط المطار بمدينة الحديدة.

وأضافت المصادر، أن المنهوبات شملت أكثر من 500 محول كهربائي كبير ومتوسط من إجمالي المخزون البالغ 1350 محولا تقريبا، ومازالت عملية شحن بقية ما في المخازن من منهوبات مستمرة حتى اليوم السبت 24 نوفمبر 2018.

وتتكون مخازن كهرباء ومياه الريف في مدينة الحديدة من هنجرين كبيرين ممتلئين بمحولات وعوازل ومواد إمدادات شبكات، مع عزم حوثي للإجهاز الكامل على ما فيهما.

وكانت مصادر محلية ذكرت منتصف الأسبوع الماضي أن المليشيات الإرهابية الحوثية وسعت من عمليات النهب المنظم للمؤسسات الحكومية في مدينة الحديدة ونقلها إلى صنعاء وبالاستفادة من هدنة مفترضة تبنتها الأمم المتحدة.

وقالت المصادر، إن ميليشيا الحوثي قامت خلال بضعة أيام بنهب واسع للمؤسسات الحكومية في مدينة الحديدة على وقع سيطرة قوات الجيش الوطني على عديد من أحياء المدينة ضمن عمليات تحريرها ومينائها.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية كانت قد نهبت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من المقرات والمؤسسات حكومية بما فيها وثائق هامة، لتبلغ أوج هذا النهب مؤخراً، حيث تنقل المنهوبات عبر شاحنات كبيرة مغطاة بطرابيل وأخرى مموهة بمواد غذائية باتجاه طريق الشام المنفذ الباقي لها باتجاه صنعاء.