الجيش ينفذ عملية تمشيط وتأمين لعدد من المواقع المحررة في كتاف صعدة

نفذت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي عملية تمشيط واسعة لعدد من المواقع التي تمكنت من تحريرها، في جبهة كتاف البقع شمال محافظة صعدة.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الجيش الوطني تمكن من تمشط وتأمين جبال هدف إبراهيم وجبال الصلع في جبهة كتاف البقع، بعد أن تم دحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها خلال معارك أمس الجمعة، والتي كبّدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حررت قوات الجيش، شِعب الرقبة ووادي آل عبل ووادي دبيان وذراع الشارعة والحنكة وهضاب الخداج ووادي العابرة والقعصوم وجبال الزور وشعب الجرة وجبل عرض الجعل، وتمكنت من السيطرة النارية على جبل بني الشفشف.

وتواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي تقدمها الميداني في مديرية باقم، بمحافظة صعدة، لاستكمال تحريرها من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في كامل المديرية.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة لليوم الثاني على التوالي في مركز مديرية باقم، وإن طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بالمديرية، وألحق بها خسائر في العتاد والأرواح.

وأكد أن العمليات العسكرية في مديرية باقم مستمرة حتى تطهيرها بالكامل من المليشيا الانقلابية والتهيئة لعودة المواطنين إلى منازلهم.