شكرا لقرائتكم خبر عن "الإخوان" يوصلون اجتثاث بقية الاحزب في مأرب ..الاشتراكي يتهم الاصلاح باعتقال قائد عسكري في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب مسؤولاً عسكرياً في الجيش الوطني برتبة عميد، فيما اتهم قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، الإخوان المسلمين بالضلوع في اعتقال البدري على خلفية انتمائه السياسي.

وأكد مصدر عسكري بمحافظة مارب لنيوزيمن، اعتقال العميد محسن البدري القيفي ضابط أمن اللواء 81 احتياط أمس الجمعة، مشيراً إلى أن مذكرة الاعتقال بذريعة عدم تسليم "البدري" طقماً عسكرياً في عهدته.

إلى ذلك، أكد سكرتير الدائرة الجماهيرية لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز هائل سعيد علي، أن أسباب اعتقال العميد البدري "تعود إلى انتمائه للحزب الاشتراكي اليمني، ولا سواه".

واتهم "علي"، في بيان نشره على حسابه الشخصي في فيسبوك، "الإخوان المسلمين المسيطرين على كل مفاصل السلطة في مأرب العسكرية والأمنية والمدنية والمحلية والتعليمية والإعلامية والإغاثية"، حسب تعبيره.

وأوضح أن "البدري" يستخدم الطقم في التنقل "كونه جُرح بصاروخ كاتيوشا، وقد احترق جسمه بالكامل".