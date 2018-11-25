شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اعتقال 3 يمنيين في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المقدم شاكر بن سليمان التويجري، المتحدث باسم شرطة الرياض، اليوم السبت، اعتقال 3 يمنيين، بتهمة سرقة مجوهرات ثمينة، تبلغ قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال سعودي.

وأضاف: أن المتهمين الثلاثة ضُبطت بحوزتهم بعض المصوغات الذهبية والساعات الثمينة.

ولفت التويجري، إلى أن المتهمين الذين يحملون الجنسية اليمنية “أقروّا بما نُسب إليهم من تهم، وتمت إحالة القضية للنيابة العامة”.



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