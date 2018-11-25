شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة جديدة للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وعودته إلى هذا الحد "أسعار الصرف" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في آخر تداولات اليوم السبت عاود الريال اليمني التراجع مقابل العملات الأجنبية في وصنعاء ليصل سعر الدولار الأمريكي في صنعاء 540 للبيع و 580 للشراء كما بلغ سعر الريال السعودي ما بين 142 و153.
وفي عدن تفاوتت أسعار العملات ليبلغ سعر الدولار الأمريكي 530 للبيع و550 للشراء، كما بلغ سعر الريال السعودي ما بين 135 و 143.
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