شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي:الأمم المتحدة تدير الصراع فى اليمن ولا تبحث عن حل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب السياسي “هاني مسهور”، فى تغريدة له عبر تويتر، إلى أن الأمم المتحدة تدير فقط الصراع فى اليمن ولا تسعي للبحث عن حل حقيقي للأزمة، مضيفًا أنها لم تنجح فى كل الأزمات التي أشرفت عليها.

وتابع، ” لم تكن الامم المتحدة يوماً غير مديرة للصراعات فلم تنجح في كل الازمات التي اشرفت عليها وها هي في اليمن تدير صراع ولا تبحث عن حل للازمة”.