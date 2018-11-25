أنباء عن مقتل قياديين بارزين لتنظيم داعش في البيضاء

الخليج 365 - عدن ذكرت مصادر اعلامية ومحلية ان اثنين من قيادات تنظيم داعش الارهابي قتلوا بضربة جوية لطائرة بدون طيار في محافظة البيضاء. وذكرتالمصادر أن الطائرة استهدفت في منطقة نوفان بلدة قيفه مديرية رداع بمحافظة البيضاء قياديين خطيرين وهما الإرهابي ابو محمد الذهب والإرهابي مصعب الإبي. وتنفذ الطائرات الامريكية وطائرات التحالف العربي بقيادة السعوديةوالامارات ضربات ضد التنظيمات الارهابية في اليمن.

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