مقتل القيادي الحوثي "أبو خرفشة" و30 آخرين في غارة للتحالف

اعترفت ميليشيات الحوثي بمقتل أحد قياداتها الميدانية البارزة في الساحل الغربي اليمني، مع العشرات من مسلحيها في غارة لمقاتلات التحالف.

وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة بأن أبو خرفشة قاد هجومًا كبيرًا على مواقعها في مدينة الصالح وسط الحديدة؛ ما أدى إلى مقتله مع 30 فردًا من أتباعه بكمين نفذته ألوية العمالقة.

وشيع الحوثيون، أمس الجمعة، بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، القيادي الميداني محمد عبدالله أبو خرفشة المكنى "أبو نذير"، دون ذكر مكان أو تاريخ مقتله، غير أن مصادر متطابقة أكدت أنه قُتل مع 30 عنصرًا من الانقلابيين قبل يومين في مدينة الحديدة.

يذكر أن محمد أبو خرفشة هو شقيق مشرف الحوثيين بمحافظة حجة يحيى أبو خرفشة، ويأتي مقتله بعد أقل من عام على مقتل أحد أشقائه بغارة للتحالف في مثلث عاهم بحجة.

وكانت إحصائية غير رسمية قد وثقت أن إعلام ميليشيات الحوثي اعترف بمقتل 1526 انقلابيًّا خلال شهر ونصف فقط، في حصيلة هي الأعلى بالتزامن مع خسائرها الكبيرة في الحديدة.

وطبقًا للإحصائية، فإن أغلب القتلى من الميليشيات خلال الفترة نفسها، قُتلوا في جبهة الساحل الغربي والحديدة؛ حيث بلغت حصيلة القتلى فيها 804 عناصر، منهم عشرات القيادات الميدانية، فيما قُتل 722 عنصرًا في بقية الجبهات، أبرزها صعدة وحيران والبيضاء.