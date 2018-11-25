الخطوط الكويتية تكذب ادعاءات الإعلام القطري حول الرحلة "302"

نفت الخطوط الجوية الكويتية الشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام القطرية، بشأن عدم سماح مطار دبي بهبوط إحدى رحلاتها اضطراريًا بسبب وجود ركاب قطريين على متنها، خلال الأيام الماضية.

وقدمت الخطوط الكويتية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، شكرها لسلطات مطار دبي؛ لاستقبالها الرحلة التي كانت تحمل ركابًا قطريين، قائلة "إن الرحلة رقم 302 المقرر وصولها إلى الكويت قادمة من مومباي بتاريخ 14 نوفمبر 2018، والتي تم تحويلها إلى مطار دبي بسبب إغلاق حركة الوصول والإقلاع في مطار الكويت الدولي نتيجة للأحوال الجوية، كان على متنها راكب وراكبة يحملان الجنسية القطرية".

وأضافت الخطوط الكويتية أنه وبحسب سياسة الخطوط الجوية الكويتية، فقد تمت استضافة ركاب هذه الرحلة، ومن ضمنهم الراكب والراكبة القطريان المذكوران في فندق المطار في دبي إلى حين موعد مغادرة الرحلة إلى الكويت.

وتابعت، أن الطائرة أكملت رحلتها إلى الكويت بتاريخ 15 نوفمبر 2018، وعلى متنها الراكبان القطريان، ومن ثم سافرا إلى الدوحة على متن رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 617 بتاريخ 16 نوفمبر 2018.

وأضافت الخطوط الكويتية في تغريدتها: "تتقدم الخطوط الجوية الكويتية بالشكر لسلطات مطار دبي على حسن تعاملهم الكريم مع كل ركاب الرحلة المذكورة".

وكانت وسائل إعلام قطرية ادعت خلال الأيام الماضية، أن مطار دبي رفض هبوط طائرة كويتية اضطراريًا، بسبب وجود راكب قطري على متنها، ضمن سلسلة من الأكاذيب دأبت على نشرها لتشويه سمعة دول الجوار.