مقتل قيادي حوثي و7 من مرافقيه في البيضاء

أعلنت مصادر عسكرية يمنية مقتل قيادي حوثي و7 من مرافقيه في معارك مع القوات الشرعية في بلدة قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن،امس السبت.
وقال مصدر عسكري ميداني لـ24: “إن القيادي الحوثي الميداني جعفر عبدالكريم قتل، بالإضافة إلى سبعة من عناصر وجرح نحو تسعة، خلال محاولة تسلل حوثية على مواقع اللواء 117 في بلدة قانية”.
وأشار إلى أن عبدالكريم قاد مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية بهدف السيطرة على تبة الشهيد في قانية إلا أن مقاتلي قوات الشرعية تمكنوا من التصدي للمجموعة الحوثية.
وقال المصدر إن مقاتلاً في القوات الحكومية قتل وجرح أربعة آخرون خلال المواجهات. وتشهد محافظة البيضاء وسط اليمن معارك عنيفة بين الانقلابيين الموالين لإيران وقوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
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