مقتل 9 حوثيين بنيران الجيش اليمني في جبهة دمت بالضالع

أعلنت قوات الجيش اليمني، مقتل 9 من عناصر مليشيا الحوثي وإصابة آخرين، في جبهة دمت بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، فيما سيطرت قواته في صعدة على مواقع جديدة ونزعت أكثر من 500 لغم أرضي.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر ميداني أن قوات الجيش رصدت محاولة مجموعات من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، التسلل من مواقع سائلة الخب ومنطقة المعرش، باتجاه مواقع حصمي والحريوة والجعيشة والحيد، جنوب غرب مدينة دمت.

وأفاد المصدر بأن قوات الجيش أحبطت محاولات المليشيا الانقلابية وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع 9 من عناصرها وإصابة 5 آخرين.

وكانت قوات الجيش اليمني قد تمكنت خلال الأيام الماضية من التقدم الميداني والسيطرة على مناطق في مديرية دمت، وفرضت طوقا من عدة اتجاهات على الانقلابيين بمركز المديرية.

وتكبدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خسائر كبيرة في المواجهات السابقة بمديرية دمت تمثلت في سقوط العديد من عناصرها قتلى وجرحى وأسرى.

في السياق ذاته، سيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع عسكرية جديدة، ونزعت 500 لغم زرعتها مليشيا الحوثي في أوقات سابقة بمديرية باقم في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية عن مصادر عسكرية أن قوات الجيش، تمكنت من السيطرة على تلة رمدان وحصن باقم والقرى المحيطة به بشكل كامل، في المديرية، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية، وأشارت إلى أن المعارك لا تزال مستمرة، وأن تعزيزات كبيرة لقوات الجيش وصلت بهدف استكمال تحرير مركز مديرية باقم.