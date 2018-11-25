مقتل قيادي حوثي بارز بدمت الضالع

لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعه بنيران القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة في جبهة دمت بمحافظة الضالع.

وأكدت مصادر عسكرية، أن أحمد الهتار، مدير تموين المليشيات الحوثية بمديرية السدة بمحافظة إب، لقي مصرعه بنيران قوات الجيش في منطقة كنة بجبهة دمت خلال اليومين الماضيين.

وبحسب المصادر يعد الهتار من أبرز القيادات الحوثية والذي كان يحشد المقاتلين الجدد من مديريتي النادرة والسدة ويقوم بإرسالهم إلى جبهة دمت.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات أخرى قتلت إلى جانب الهتار مع مسلحين حوثيين على أيادي أفراد اللواء الرابع احتياط في معركة كنة بجبهة دمت.