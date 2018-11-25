القبض على متهمين بقضية مقتل الأغبري وتسليمهم لوزارة الداخلية

تم إلقاء القبض على المتهمين بقضية مقتل المواطن الشهيد عبده عثمان الأغبري بعد يومين من الحادث.

وقال العميد/ أمجد خالد القحطاني قائد لواء النقل تم القبض على المتهمين بقضية مقتل الشهيد الاغبري من قبل قيادة اللواء التي سعت لإطفاء الفتنة وتسليم الجناة وتقديمهم للعدالة حتى تأخذ مجراها الطبيعي وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تم إيداع المتهمين بسجن الصولبان.

وأشار أنّ الحادث وقع بالقرب من اللواء بسبب توقف المغفور لهُ فترة طويلة بجانب أحد المواقع العسكريّة التابعة للواء اتجاه إليه أحد أفراد الموقع وحدث مشادة كلامية بينهما أدت الى وقوع الحادث الأليم.

وأضاف أنّ قيادات اللواء سعت جاهدة لتحقيق العدل والمُحافظ على تطبيق القانون لهذا أجرت تحقيقات أولية واستطعت القبض على المُتهمين بالقضية بعد أن غادروا مُحافظة عدن واتجهوا إلى مُحافظة أبين كما أشاد بالشكر للقائد عبدالرحمن الشنيني قائد قوات التدخل السريع بمديرية خنفر على مساعدته بالقبض على المتهمين.

وأردف قائلًا أنّ لواء النقل العام يسعى دائمًا لتثبيت الأمن فِي المديرية غير المعارك الذي يخوضها اللواء فِي جبهة التحيتا ولن يسمح بوقوع حوادث تخل بالامن والامان والاستقرار وحياة المواطنين وسوف نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك.

وأختتم حديثه بتقديم أصدق التعازي والمواساة لعائلة الاغبري كما أشاد بموقفهم العقلاني وتحكيمهم للعقل والمنطق وعدم الانجراف وراء بعض الأقلام التي سعت لإستغلال القضية سياسيًا.