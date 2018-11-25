شكرا لقرائتكم خبر عن راعي غنم يمني دخل بقطيع الأغنام إلى حقل زراعي شاهد المفاجاة وماذا حدث.. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أخذ راعي غنم يمني أغنامه إلى حقل زراعي في أطراف ميدي بمحافظة حجة شمال اليمن، وعند دخول الراعي كانت المفاجاة والانفجارات من جميع الجهات.

ولم يكن الحقل الزراعي الذي أدخل راعي الغنم أغنامه فيه سوى حقل من ألغام وشبكة كبيرة من العبوات الصغيرة المتفجرة زرعها الحوثيون.

ونفقت نحو 30 رأسا من الأغنام، يوم امس الجمعة، جراء انفجار شبكة ألغام زرعها الحوثيون في منطقة الجعدة التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة.

وقال مالك المواشي المواطن علي احمد الجعيدي، ان اغنامه التي كانت ترتعي في احدى المزارع المجاورة لمنزله، انتهت بالكامل بعد انفجار شبكة الألغام فيها.

واضاف المواطن انه فقد جميع مواشيه التي كان يعتاش عليها، قائلا: "عبدالملك الحوثي تخلص من جميع اغنامي، الله يخلص عليه كما خلصنا من اخيه".

وحولت مليشيا الحوثي منطقة الجعدة التي تربط بين مديريتي ميدي وحيران الى حقل ألغام، قبل ان تتمكن قوات الجيش الوطني من دحرهم الى أطراف مستبأ شرق مديرية حيران، مطلع يوليو الماضي.

وتسببت الالغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، باستشهاد عدد من المدنيين وجرح العشرات ونفوق مواشيهم التي تعد مصدر دخل رئيسي يعول اسرهم.

هذا ولا تزال مئات الالغام تهدد حياة كثير من المواطنين، الذين اختزلوا مساحات مراعيهم وتجولهم، في ظل سقوط ضحايا بين الحين والاخر في صفوف المدنيين، بفعل الالغام الأرضية التي زرعتها المليشيا في كل مكان، فيما تواصل الفرق الهندسية تطهير عدد من المزارع والمراعي وطرقات المدنيين.

