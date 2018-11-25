شكرا لقرائتكم خبر عن كبرى الصحف التركية تفجر مفاجأة صادمة وتكشف تفاصيل مروعة اخفتها سلطات التحقيق التركية تخللت دقائق قتل «خاشقجي» (تطورات جديدة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة صباح التركية عن الطريقة البشعة التي لجأ اليها قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي لطمس اثار الجريمة وعدم ترك اثار للدماء بعد قتله وتقطيعة.

وأكدت الصحيفة التركية أن خبير التشريح السعودي " الطبيقي " قام بسحب دماء خاشقجي من الوريد عبر حقنة خاصة وتجميع الدماء في دلو ثم التخلص منه باراقته في الصرف الصحي.

واشارت الى أن معلومات مروعة كشفتت عنها تسجيلان حصلت الصحيفة عليهما من السلطات التركية .