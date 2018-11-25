شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :"حصري " ... تسليم منفذي جريمة اغتيال رئيس جامعة تعز قبل قليل للشرطة العسكرية " اسماء المتهمين " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص علم ""الخليج 365"" من مصادر مطلعة ان وكيل محافظة تعز عبد القوي المخلافي سلم قبل قليل المتهمين بجريمة قتل مرافق رئيس جامعة تعز موفق الشميري واصابة رئيس الجامعة

واشار المصدر الى ان المخلافي وقائد اللواء 17 المجيدي سلما المتهمين للشرطة العسكرية وحصل "الخليج 365" على اسمائهم صلاح عبدالله مقبل

جبران سرحان

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :"حصري " ... تسليم منفذي جريمة اغتيال رئيس جامعة تعز قبل قليل للشرطة العسكرية " اسماء المتهمين " على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .