محافظ تعز يوجه بسرعة إلقاء القبض على المتهمين بإصابة الطفلة فاطمة

تعز - الخليج 365

وجه محافظ تعز الدكتور أمين احمد محمود الأجهزة الأمنية بسرعة إلقاء القبض على المتهمين بإصابة الطفلة فاطمة أحمد علي أفندي وإحالتهم إلى ساحة العدالة.

ووفق المكتب الإعلامي للمحافظة - تابعه "الخليج 365" - شدد المحافظ على ضرورة أن تعمل الأجهزة الأمنية بكامل طاقتها والتعامل بكل حزم مع المنفلتين والخارجين عن القانون من أجل حفظ الأمن في المحافظة.

وتكفل محافظ تعز بكافة تكاليف العلاج وتقديم الرعاية الطبية الكاملة ، وانصاف الضحية ، مؤكدآ على وضع نهاية حاسمة لوقف عبث المستهترين والخارجين عن القانون.

وكانت الطفلة فاطمة قد اصيبت بطلق ناري جراء اشتباكات بين مسلحين خارجين عن القانون أثناء عودتها من المدرسة أمس الأول، وتقول التقارير الطبية أنها مصابة بنزيف في الدماغ وتخضع حاليا للعلاج في احد مستشفيات المدينة.