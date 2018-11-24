مسؤولان يطمئنان على صحة مؤسس رياضة المهرة علي سعيد عبده

المهرة - الخليج 365

قام نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه يرافقه وكيل محافظة المهرة بدر كلشات يوم السبت بزيارة الكابتن علي سعيد عبده مؤسس الحركة الرياضية في المهرة عام 1965م، الى منزله بمدينة الغيضة للاطمئنان على وضعه الصحي بعد تعرضه لجلطة أصابته مؤخرا.

وفي الزيارة نقل نائب وزير الشباب والرياضة ووكيل محافظة المهرة إلى الكابتن علي سعيد عبده تحيات معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ المهرة راجح باكريت، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل وطول العمر لمواصلته دوره الريادي في خدمة رياضة المهرة وتوثيق ونشر مسيرة تأسيسها وتطويرها في كتاب يعكف على إعداده منذ مدة طويلة.

ووعد نائب الوزير ووكيل المحافظة بالعمل على توفير تكاليف سفر الكابتن علي عبده إلى الخارج من أجل استكمال العلاج.. معتبرين الإهتمام بقطاع الرياضة يبدأ من الإهتمام بمؤسسيها وكوادرها الذين افنوا شبابهم في خدمة الشباب والرياضة.

من جانبه عبر عبده عن سعادته بزيارة نائب وزير الشباب والرياضة ووكيل المحافظة الى منزله معتبرا ذلك تقدير يسعد كل من خدم الوطن، معبرا عن شكره لمعالي الوزير نايف البكري والمحافظ الشيخ راجح باكريت على اهتمامها ورعايتهما للرياضة والرياضيين.

ويحظى الكابتن عبده باحترام الاسرة الرياضية في المهرة خاصة واليمن عامه تقديرا لمسيرته الرياضية كلاعب كرة القدم او اداري في رئاسة المجلس الاعلى للرياضة بالمحافظة سابقا ولدوره في ادخال الرياضة الى محافظة المهرة.

رافقهما في الزيارة فرحان المنتصر مدير عام الاعلام بوزارة الشباب والرياضة ومحمد عمر سويلم مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمهرة ومدير مكتب وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب حسين العوبثاني وعدد من المسؤولين بالمحافظة.