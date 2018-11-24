هادي يعزي في وفاة الشيخ علي بن عبدالله العقيلي

الخليج 365 – عدن

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى فارس علي عبدالله العقيلي وإخوانه وال عقيل كافة بمحافظة مأرب بوفاة والده الشيخ علي عبدالله محمد العقيلي الذي توفاه الأجل في القاهرة اليوم اثر معاناة مع مرض عضال.

وأشار فخامة الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والنضالية ومكانته الاجتماعية وتضحيات أسرته في مواجهة قوى التمرد والكهنوت على مستوى محافظة مأرب والوطن عموم.

وعبر فخامته عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.