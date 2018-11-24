محافظ الجوف يشدد على رفع الجاهزية القتالية

الجوف - الخليج 365
شدد محافظ المحافظة، قائد المحور، اللواء، أمين العكيمي، على رفع الجاهزية القتالية للألوية والقيادة العسكرية بمحور الجوف.
جاء ذلك خلال عرض عسكري مهيب لقوات الجيش الوطني في المحور، اليوم الجمعة، بمديرية الخب والشعف، بحضور عدد من القيادات العسكرية.
وأكد العكيمي إهتمام قيادة المحور بتأهيل وتدريب أفراد الألوية العسكرية والمستجدين ورفع الروح القتالية لديهم وغرس حب الوطن لدى الأفراد بعيداً عن الشخصنة والولاءات الحزبية أو الطائفية.. داعياً أبناء القبائل الشرفاء من أبناء محافظة الجوف الى الالتحاق بالجيش الوطني من اجل تحرير المناطق التي لا زالت بيد المليشيات الانقلابية.
عقب ذلك قدم أفراد المحور عرضًا عسكرياً أظهروا خلاله المهارات القتالية التي اكتسبوها خلال الدورات التدريبية بمعسكرات المحور ونفذوا مناورات عسكرية واقتحام مواقع افتراضية استخدمت فيها الذخيرة الحية.
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