شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : غداً يتم دفن جثمان الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في عدن ؟!...""الخليج 365" " ينشر الحقيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نفى مصدر مقرب من اسرة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح صحة الانباء والشائعات التي ترددت عن دفن جثمان الرئيس الراحل غداً في عدن

وقال المصدر : ان مثل هذه الانباء لا اساس لها من الصحة وان جثمان صالح سيقبر حسب وصيت طال الزمان أو قصر

وكانت انتشرت رسالة في برنامج التواصل الاجتماعي واتساب فحواها انه سوف سيتم يوم غد الاحد في عدن دفن جثمان الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بحضور ابنه احمد وحكام بعض الدول العربية

حيث كشفت مصادر حقيقة تلك الأنباء وأنها (غير صحيحة) .

يذكر ان الرئيس الراحل علي عبد الله صالح قتل في صنعاء على أيدي مليشيات الحوثي الانقلابية في أواخر العام المنصرم 2017م ومنذ ذلك ما زالت جثته محتجزة لديهم .