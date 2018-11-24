شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: رئيس الحكومة يمنع وزرائه من السفر للخارج واستقالة وزير احتجاجاً على ذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة، إن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، منع أعضاء حكومته من السفر إلى خارج اليمن واحتجز جوازاتهم في معاشيق بعد عودته من الرياض فور تعيينه خلفاً لدكتور أحمد عبيد بن دغر .

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية لوسائل إعلام، بان رئيس الوزراء معين عبدالملك يحتجز جوازات الوزراء في معاشيق وأن وزير المالية البطاني، قدم استقالته من الوزارة وغادر عدن بعد هذا الإجراء من رئيس الحكومة.

ولم يتسنى لنا الحصول على تعليق رسمي من الحكومة للتعليق على الخبر.