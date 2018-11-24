شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي ينهب منشأة في الحديدة وينقلها لصنعاء على 38 قاطرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة وشهود عيان بنهب مليشيا الحوثي مخازن هيئة كهرباء ومياه الريف بمدينة الحديدة في سياق عمليات نهب منظم وواسع للمنشآت الحكومية والحيوية ونقلها باتجاه صنعاء.



وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي نهبت، خلال ثلاثة أيام فقط، ما حمولته 38 قاطرة كبيرة من مخازن هيئة كهرباء ومياه الريف الواقعة جوار المصلى على خط المطار بمدينة الحديدة.



وأضافت المصادر، أن المنهوبات شملت أكثر من 500 محول كهربائي كبير ومتوسط من إجمالي المخزون البالغ 1350 محولا تقريبا، ومازالت عملية شحن بقية ما في المخازن من منهوبات مستمرة حتى اليوم السبت 24 نوفمبر 2018.



وتتكون مخازن كهرباء ومياه الريف في مدينة الحديدة من هنجرين كبيرين ممتلئين بمحولات وعوازل ومواد إمدادات شبكات، مع عزم حوثي للإجهاز الكامل على ما فيهما.



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