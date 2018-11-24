تصريح ناري من السفير السعودي يُطلقه ضد الحوثيين



علق سفير المملكة العربية

وقال آل جابر بتغريدة رصدها "الخليج 365"، أن "احتفال الميليشيات الحوثية التابعة لإيران بتصريحات الرئيس الإيراني ،يؤكدعمق العلاقة بين نظام إيراني عدواني ،يزرع الفوضى والفتن في اليمن وميليشيات حوثية تابعة له، عاثت في اليمن قتلا وتدميرا وتهجيرا".

وأضاف "رجال أصل العروبة يقفون بالمرصاد لإيران وذيولها بدعم من أشقائهم لاستعادة اليمن عربيا". الخليج 365 - الرياضعلق سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، مشرف برنامج إعادة الإعمار، محمد آل جابر على احتفال ميليشيات الحوثي بتصريحات الرئيس الايراني روحاني .وقال آل جابر بتغريدة رصدها "الخليج 365"، أن "احتفال الميليشيات الحوثية التابعة لإيران بتصريحات الرئيس الإيراني ،يؤكدعمق العلاقة بين نظام إيراني عدواني ،يزرع الفوضى والفتن في اليمن وميليشيات حوثية تابعة له، عاثت في اليمن قتلا وتدميرا وتهجيرا".وأضاف "رجال أصل العروبة يقفون بالمرصاد لإيران وذيولها بدعم من أشقائهم لاستعادة اليمن عربيا".

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