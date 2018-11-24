الحاسة السادسة.. محافظ المحويت يتوقع شهرين حتى اكتمال تحرير الحديدة

الخليج 365 - عدن

توقع محافظ محافظة المحويت صالح حسن سميع أن يتم تحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية الامامية خلال شهرين.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الشخصي حيث قال إنه "لديّ حاسة سادسة لطالما أصدقتني الوعد ولَم تخني قط إلا مرات نادرة جدا تقول لي تلك الحاسة".

وأضاف أن هذه الحاسة السادسة تخبره أن "الحديدة ستستنشق وتتنفس نسائم الحرية والتحرير خلال شهرين من الآن كحد أقصى ، وكلمة خلال تبدأ من اليوم وتنتهي بنهاية الستين يوما القادمة ، وأن أدوات إيران ستهزم هزيمة ماحقة إحفظوا".