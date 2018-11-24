بالفيديو.. مليشيا الحوثي تلحق بقصفها دماراً هائلاً في منازل السكان في الحديدة

الخليج 365 – خاص

تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية قصفها المدفعي والصاروخي لمنازل السكان في مدينة الحديدة وضواحيها موقعة عشرات الشهداء والجرحى بصفوف المدنيين بينهم أطفالاً ونساء .

ونشر المركز الاعلامي لألوية العمالقة مقطع فيديو يظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل السكان جراء القصف المدفعي والصاروخي المكثف من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية على عدد من أحياء مدينة الحديدة .

وتسبب قصف المليشيا الانقلابية في تدمير عدد من المنازل وتشريد ونزوح أهلها واستشهاد وإصابة العشرات منهم .

