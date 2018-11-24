بالفيديو.. قوات حراس الجمهورية تسلم مجموعة إخوان ثابت خزنات تابعة لها بالحديدة

الخليج 365 - متابعات

أعلنت قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية أن الشرطة العسكرية التابعة لها سلمت خزنات مجمع إخوان ثابت الصناعي في الحديدة لإدارة المجموعة بعد أن تم العثور عليها داخل المصانع التابعة للمجموعة بمدينة الحديدة.

وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة، أن قيادة الشرطة العسكرية سلمت صباح اليوم الخزنات لمندوبين من قبل إدارة مجموعة إخوان ثابت، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار واجبها الوطني في تأمين الممتلكات العامة والخاصة في الشوارع والأحياء السكنية المحررة مؤخرا داخل مدينة الحديدة.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية قصفت بقذائف الهاون مجمع إخوان ثابت الصناعي صباح الجمعة قبل الماضية وتسببت باشتعال النيران بشكل كثيف في معظم مرافق ومنشآت المجمع.