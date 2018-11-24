لجنة التحقيق بالانتهاكات تزور مركز شرطة بالضالع لتفقد اوضاع السجناء

الخليج 365 - الضالع

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أنها قامت بزيارة مركز وسجن شرطة مديرية مريس بمحافظة الضالع، واطلعت على أوضاع السجناء.

وحسب بيان اللجنة اطلع الخليج 365 على نسخة منه، التقى أعضاء اللجنة، بمدير مركز الشرطة، في إطار خطة العمل الميدانية التي تنفذها اللجنة لليوم الثاني على التوالي في محافظة الضالع، وأطلعهم على الوضع الأمني وأحوال السجناء في المركز.

كما استمعوا إلى جهود إدارة المركز في تسهيل اجراءات التحقيق وإحالة القضايا إلى النيابة العامة، أولاً بأول، وكذا العوائق والصعوبات التي تواجههم أثناء أدائهم لعملهم.

وعقب اللقاء، تم مقابلة نزلاء سجن الشرطة، والموقوفين على ذمة عدد من القضايا، واستمعوا إلى مطالبهم.

وفي سياق متصل، اطلع فريق اللجنة، أثناء زيارتهم إلى مقر اللواء 83 مدرع، على أوضاع النزلاء، والموقوفين في حجز اللواء.

وكان كل من نائب رئيس اللجنة، المحامي حزام المريسي، وعضو اللجنة القاضية صباح علواني، قد التقوا في وقت سابق بمحافظ المحافظة، قائد محور الضالع، اللواء الركن علي مقبل صالح، الذي استعرض معهم وضع حقوق الإنسان بالمحافظة.