منظمة محلية تدين اختطاف المليشيا لفتاة من مستشفى الرحمة بصعدة

أدانت منظمة الجوف للحريات وحقوق الإنسان، اليوم السبت، اختطاف مليشيا الحوثي الانقلابية لفتاة من محافظة الجوف الأسبوع الماضي.

وأوضحت المنظمة في بيان إدانة، أن الفتاة كانت تتلقى العلاج في مستشفى "الرحمة" بمدينة صعدة برفقة شقيقها الأصغر.

وحملت المنظمة في بيان لها المليشيا الحوثية تبعات ومسؤوليات هذا "الفعل الشنيع" وطالبت بإطلاق سراحها فورا.

وقال البيان، إن"هذا الأمر يعد في العرف القبلي المحلي في اليمن "عيبا أسودا"، وأمرا غير مقبولا ودخيلا على المجتمع اليمني وسابقة من نوعها ترتكبها مليشيا الحوثي بحق النساء".

وأكد أن هذا العمل غير أخلاقي ومنافي للأعراف والقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان.

ودعا البيان منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن الفتاة وفضح المليشيات الحوثية أمام الرأي العام وكشف ممارساتها الشنيعة بحق المجتمع اليمني لا سيما النساء التي تختطفهن وتخفيهن قسرا وتزج بهن في غياهب السجون.

وكانت مصادر محلية قد قالت الأسبوع الماضي، إن "الفتاة المختطفة هي أبنة أحد مشايخ قبيلة دهم بالجوف".

