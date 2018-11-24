شكرا لقرائتكم خبر عن الان و مباشرة من محلات الصرافة .. هبوط حاد للدولار و السعودي .. والريال اليمني يحقق رقم جديد (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديثات أسعار صرف و بيع العملات مقابل الريال اليمني مساء هذا اليوم السبت24/11/2018 في حضرموت
أسعار الصرف:
السعودي : 142
الدولار : 540
الاماراتي: 144
اسعار البيع :
السعودي 146
الدولار: 555
الاماراتي : 149
مع العلم أن أسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة وتختلف من صراف إلى آخر
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