شكرا لقرائتكم خبر عن الان و مباشرة من محلات الصرافة .. هبوط حاد للدولار و السعودي .. والريال اليمني يحقق رقم جديد (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديثات أسعار صرف و بيع العملات مقابل الريال اليمني مساء هذا اليوم السبت24/11/2018 في حضرموت أسعار الصرف: السعودي : 142

الدولار : 540

الاماراتي: 144 اسعار البيع : السعودي 146

الدولار: 555

الاماراتي : 149 مع العلم أن أسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة وتختلف من صراف إلى آخر



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