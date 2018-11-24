شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف العملات في تعاملات بداية الاسبوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف اليوم السبت 24 / 11/ 2018 الدولار شراء 545 بيع 560 السعودي شراء 143 البيع 150 *الاسعار تتغير وليست ثابتة

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