قناة المسيرة ” تبث خبرا صادما في شريطها العاجل .. إليكم التفاصيل!!

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عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة المسيرة الفضائية التابعة لأنصارالله ” الحوثيين ”، خبرا في شريطها العاجل عن سقوط قتلى وجرحى من مسلحي الفصائل الموالية للتحالف، وتدمير آليتين ومقتل من عليهما إثر كمين محكم غرب التحيتا .
واكد مصدر ميداني تمكن قوات صنعاء من نصب كميناً محكماً استهدف تجمعات الفصائل المسلحة الموالية للتحالف غرب التحيتا في الساحل الغربي .
وأفاد المصدر عن مقتل واصابة العشرات من عناصر الفصائل المسلحة الموالية للتحالف غرب التحيتا ، اثر استهداف تجمعات لهم بكمين محكم ، وتدمير آليتين عسكريتين ومقتل من عليهما .
هذا واستهداف مدفعية قوات صنعاء قبل قليل تجمعات قوات التحالف بعدد من القذائف في مزرعة الحسيني بـالساحل الغربي.
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