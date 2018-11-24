شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة ” تبث خبرا صادما في شريطها العاجل .. إليكم التفاصيل!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة المسيرة الفضائية التابعة لأنصارالله ” الحوثيين ”، خبرا في شريطها العاجل عن سقوط قتلى وجرحى من مسلحي الفصائل الموالية للتحالف، وتدمير آليتين ومقتل من عليهما إثر كمين محكم غرب التحيتا .

واكد مصدر ميداني تمكن قوات صنعاء من نصب كميناً محكماً استهدف تجمعات الفصائل المسلحة الموالية للتحالف غرب التحيتا في الساحل الغربي .

وأفاد المصدر عن مقتل واصابة العشرات من عناصر الفصائل المسلحة الموالية للتحالف غرب التحيتا ، اثر استهداف تجمعات لهم بكمين محكم ، وتدمير آليتين عسكريتين ومقتل من عليهما .

هذا واستهداف مدفعية قوات صنعاء قبل قليل تجمعات قوات التحالف بعدد من القذائف في مزرعة الحسيني بـالساحل الغربي.