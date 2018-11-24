شاهد.. حكم يقود مباراة في شبوة باطلاق رصاص كلاشن بدلاً من الصفارة

تداول نشاطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمبارات بدائية بين شباب من أبناء محافظة شبوة وحكم يقود المبارات بالكلاشن بدلا من صفارة الحكم.

ويظهر الفيديو، الحكم حاملاً بندقية كلاشينكوف وهو يدير مباراة لكرة قدم في إحدى قرى محافظة شبوة اليمنية (جنوب شرق البلاد)، ويحتسب الأخطاء بإطلاق الرصاص بدلاً من الصفارة التي يحملها حكام المباريات كالعادة.

وأطلق حكم المباراة، الذي كان يحمل السلاح رصاصة من بندقية كلاشينكوف بعد خطأ ارتُكب، ليحتسب الخطأ على الفور ومن ثم تابع الجميع اللعب وكأن شيئاً لم يكن.