تداول نشاطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمبارات بدائية بين شباب من أبناء محافظة شبوة وحكم يقود المبارات بالكلاشن بدلا من صفارة الحكم.
ويظهر الفيديو، الحكم حاملاً بندقية كلاشينكوف وهو يدير مباراة لكرة قدم في إحدى قرى محافظة شبوة اليمنية (جنوب شرق البلاد)، ويحتسب الأخطاء بإطلاق الرصاص بدلاً من الصفارة التي يحملها حكام المباريات كالعادة.
وأطلق حكم المباراة، الذي كان يحمل السلاح رصاصة من بندقية كلاشينكوف بعد خطأ ارتُكب، ليحتسب الخطأ على الفور ومن ثم تابع الجميع اللعب وكأن شيئاً لم يكن.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حكم يقود مباراة في شبوة باطلاق رصاص كلاشن بدلاً من الصفارة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .