الحديدة.. مقاتلات التحالف تستهدف تحركات للمليشيا في الجراحي

جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 24 تشرين الثاني، 2018 قصفها تحركات للمتمردين الحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن. وقال سكان إن المقاتلات الحربية استهدفت تحركات لمسلحي المليشيا في مديرية الجراحي جنوبي المحافظة. ولفتت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية لم يتوقف حتى لحظة كتابة الخبر.

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