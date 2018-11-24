بالصور.. الوجيه وكلشات يزوران مشروع ملعب الشهيد مخبال بالمهرة

قام نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه وبدر كلشات وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب صباح اليوم السبت بزيارة تفقدية لمشروع إعادة تأهيل ملعب الشهيد مخبال الدولي لكرة القدم في مدينة الغيضة الذي يتم إعادة تأهيله وتعشيبه على نفقة السلطة المحلية ليكون اول ملعب معشب في المهرة.

وخلال الزيارة استمع الوجيه وكلشات الى شرح مفصل من مدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة المهرة محمد عمر سويلم عن المشروع الذي يشمل على بناء مدرجات ومنصة رئاسية وتزويدها بالمقاعد اضافة الى التعشيب وتركيب الانارة، مؤكدا اهمية المشروع بالنسبة لرياضة المهرة خاصة ورياضة اليمن بشكل عام حيث سيكون الملعب تحت خدمة الرياضة في المحافظة والمنتخبات الوطنية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، عبر نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه عن تقدير وزارة الشباب والرياضة ممثلة بمعالي الوزير نايف البكري لكل الدعم الذي يقدمه الشيخ راجع سعيد باكريت محافظ المهرة للشباب والرياضيين في هذا الجزء الغالي من الوطن، مؤكدا استعداد الوزارة تقديم كلما يمكن تقدميه لإنجاح المشروع خصوصا في الجانب الهندسي والفني.

واكد وكيل محافظ المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات اهتمام السلطة المحلية بالرياضة على مستوى النشاط أو بناء الملاعب الرياضية، معبرا عن شكر الشباب والرياضيين لمحافظ المحافظة الشيخ راجع سعيد باكريت الذي يولي الشباب والرياضة رعايته التي اثمرت تحقيق العديد من الانجازات والنجاحات، وساهمت في حصول الاندية الرياضية بالمحافظة على وسائل مواصلات حديثة لأول مرة اضافة الى اعادة بناء وتأهيل ملعب الشهيد مخبال وتبنى بناء وتعشيب 12 ملعب خفيف لفتح المجال امام الشباب والرياضيين لممارسة الرياضة، سيتم انجازها خلال المدة المقبلة.

وملعب الشهيد مخبال هو الملعب الرئيس في الغيضة عاصمة محافظة المهرة يعود بناؤه الى أواخر السبعينات ، وكان الكابتن علي باعبدوه ، مؤسس رياضة المهرة ، المشرف على تأسيسه بدعم حكومي وجهد محلي.

رافقهم في الزيارة عبدالله مهيم مدير عام الإتحادات والأندية، وفرحان المنتصر مدير عام الإعلام الرياضي، وسعد العمري مدير عام التدريب والتأهيل واحمد معوضه مدير عام المشتروات بوزارة الشباب والرياضة، وحسين العوبثاني مدير مكتب وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، وعدد من المسؤولين بمحافظة المهرة.