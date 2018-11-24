عاجل .. وفاة أحد أبرز شيوخ قبائل مأرب في مجمع الجلاء الطبي بمصر

توفي قبل قليل من عصر اليوم السبت أحد أبرز شيوخ قبائل مأرب متأثراً بمرض ألم به تم نقله على أثره إلى أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة .

وقال مراسل "الخليج 365" أن مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام العميد ركن أمين بن صالح بن عبدالله العقيلي، أكد له في اتصال هاتفي، قبل قليل، إن عمه الشيخ علي بن عبدالله العقيلي، توفي ظهر اليوم في "مجمع الجلاء الطبي العسكري" في القاهرة بجمهورية مصر العربية .

وأكد مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام إن عمه ظل في العناية المركزة حتى وافاه الأجل ظهر اليوم مؤكد انه سيتم نقل عمه إلى اليمن وتشييعه في مسقط رأسه بمديرية حريب حريب جنوب شرق مأرب.

ويعد الشيخ علي بن عبدالله العقيلي، أحد أبرز شيوخ قبيلة آل عقيل بمديرية حريب جنوب شرق مأرب، وله وجاهة كبيرة داخل المحافظة وخارجها، وقد لعب دوراً كبيراً في حل العديد من القضايا القبلية وغيرها، وقاد مقاومة حريب وبيحان واستشهد وأصيب عدد من أبنائه في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية .