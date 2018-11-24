شكرا لقرائتكم خبر عن هـــــــــــام ..السودان يعلن رسمياً موعد انسحاب قواته العسكرية من اليمن (تفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية السودانية، الدرديري محمد أحمد، إن الوجود العسكري لبلاده ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، مستمر حتى التوصل إلى تسوية سياسية. وقال الدرديري في مقابلة مع قناة "فرانس 24" إن الهدف الأساسي لمشاركة السودان في الحرب ضد المليشيات الحوثية الإيرانية في اليمن هو دعم الحكومة الشرعية وإعادتها إلى مواقعها في صنعاء. وعن وقت انسحاب قوات بلاده من اليمن، قال: "بالتأكيد هناك مساع سياسية بموازة العسكرية لتحقيق التسوية السياسية، فالأمور تبدأ دوما في الميدان العسكري وتنتهي على طاولة المفاوضات"، مشددا على أن "التوصل إلى وضعية سياسية تعيد الاستقرار في اليمن بشكل عام سيكون المقدمة لسحب الوجود العسكري السوداني من اليمن".



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